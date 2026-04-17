Ellenzékben is egység kell – Kövér László megszólalt a vereségről

A Fidesz politikai közösségének össze kell tartania ellenzékben is- hangsúlyozta a házelnök a HírTV-nek. 

Kövér László arról is beszélt, hogy a Fidesz számára katasztrofális választási eredmény született, ami a Tisza Párt hatalomra kerülésével a veszélyeket hordozza magában Magyarország számára.

A korábbi ellenzék most kormányra kerülő Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot, amivel szemben nagyon erősnek kell lennünk, tehát nemcsak a parlamenti frakciónk, amely nem lesz képes megakadályozni semmilyen törvény alkotást természetesen, hanem a politikai közösségünknek is össze kell szednie magát, mindenekelőtt össze kell tartania magát, minden szétbontási, szétverései kísérlettel szemben, amire szintén számítani érdemes - hangsúlyozta Kövér László

 

