Összenő, ami összetartozik - Hallgat a Tisza Párt a Hírkereső botrányáról

Magyar Péterék arról sem beszélnek, hogy 50 millió forinttal, hitelkerettel és közvélemény kutatásokkal támogatta a milliárdos vállalkozó a Tisza Párt kampányát. A KDNP frakcióvezetője szerint választási manipuláció történt.
A portál tulajdonosa bevallotta, hogy manipulálta a jobboldali sajtó híreinek elérését a Tisza Párt választási győzelme érdekében.
Magyar Péterék arról sem beszélnek, hogy 50 millió forinttal, hitelkerettel és közvélemény kutatásokkal támogatta a milliárdos vállalkozó a Tisza Párt kampányát. A KDNP frakcióvezetője szerint választási manipuláció történt.