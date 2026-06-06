Oroszország ezt a lépését engedi Ukrajnának

Vlagyimir Putyin ugyanakkor leszögezte: ellenzi, hogy az EU katonai tömbbé alakuljon. Kijev azzal számol, hogy a tárgyalási fejezetek többségét tizennyolc hónap alatt lezárhatják, és már 2027-ben eljuthatnak a csatlakozási szerződés aláírásáig.
Oroszország nem ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz - ismételte meg az orosz elnök.
Vlagyimir Putyin ugyanakkor leszögezte: ellenzi, hogy az EU katonai tömbbé alakuljon. Kijev azzal számol, hogy a tárgyalási fejezetek többségét tizennyolc hónap alatt lezárhatják, és már 2027-ben eljuthatnak a csatlakozási szerződés aláírásáig.