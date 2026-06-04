Elszállt remények

Az adás tartalmából:

ELSZÁLLT - Hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország

KORDONBONTÁS - Megsérült egy német turista a karmelitánál

LEJTETT A PÁLYA - Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső

LETÁMADÁS - Benyújtotta a számlát a genderlobbi

A műsorban terítékre került a hírkereső.hu tulajdonosának, Holló Gábornak a közelmúltbeli beismerése is. A milliárdos médiavállalkozó nyíltan felvállalta, hogy a kampány során szándékosan visszavágta a jobboldali konzervatív portálok (így a Magyar Nemzet, az Origo és a Mandiner) eléréseit, miközben több tízmillió forintos burkolt támogatással és közvélemény-kutatások finanszírozásával egyengette a Tisza-párt útját – megvalósítva ezzel a rendszerváltás óta látott egyik legsúlyosabb piaci és politikai médiacenzúrát.