Elszállt remények

Az adás tartalmából:
- ELSZÁLLT - Hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország
- KORDONBONTÁS - Megsérült egy német turista a karmelitánál
- LEJTETT A PÁLYA - Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső
- LETÁMADÁS - Benyújtotta a számlát a genderlobbi
A műsorban terítékre került a hírkereső.hu tulajdonosának, Holló Gábornak a közelmúltbeli beismerése is. A milliárdos médiavállalkozó nyíltan felvállalta, hogy a kampány során szándékosan visszavágta a jobboldali konzervatív portálok (így a Magyar Nemzet, az Origo és a Mandiner) eléréseit, miközben több tízmillió forintos burkolt támogatással és közvélemény-kutatások finanszírozásával egyengette a Tisza-párt útját – megvalósítva ezzel a rendszerváltás óta látott egyik legsúlyosabb piaci és politikai médiacenzúrát.