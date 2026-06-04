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Elszállt remények

A Vezércikk vendégei Dezse- Zelenka Dóra újságíró, Kovács András újságíró és Dornfeld László elemző voltak, akik élesen bírálták a Tisza-párti kormányzat „Facebook-kormányzását”. A szakértők szerint miközben a kabinet a hangzatos, magas hozzáadott értékű beruházásokról szóló szlogenek mögé bújik, Magyarország máris elveszített egy 71 milliárd forint értékű, 2300 munkahelyet garantáló MG-autógyárat.

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Az adás tartalmából: 

  • ELSZÁLLT - Hetvenmilliárdos beruházást bukott el Magyarország
  • KORDONBONTÁS - Megsérült egy német turista a karmelitánál
  • LEJTETT A PÁLYA - Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső
  • LETÁMADÁS - Benyújtotta a számlát a genderlobbi

A műsorban terítékre került a hírkereső.hu tulajdonosának, Holló Gábornak a közelmúltbeli beismerése is. A milliárdos médiavállalkozó nyíltan felvállalta, hogy a kampány során szándékosan visszavágta a jobboldali konzervatív portálok (így a Magyar Nemzet, az Origo és a Mandiner) eléréseit, miközben több tízmillió forintos burkolt támogatással és közvélemény-kutatások finanszírozásával egyengette a Tisza-párt útját – megvalósítva ezzel a rendszerváltás óta látott egyik legsúlyosabb piaci és politikai médiacenzúrát.

 

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