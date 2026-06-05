Mostantól tilos behozni külföldi munkásokat a munkaerő-kölcsönző cégeknek

Szondi Vanda kormányszóvivő: "Miután ez a helyzet bonyolult, nem fog egyik napról a másikra megoldódni. De. Jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban egy felülvizsgálat, és első lépésként mai hatállyal módosítja a vonatkozó kormányrendeletet, amelyek alapján a munkaerő- kölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhattak munkavállalókat 3 országból, ez Fülöp-szigetek, Georgia, és Örményország. Mától, mai hatállyal ebből a három országból nem jöhetnek munkavállalók. Akik jelenleg itt vannak, akik kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását."