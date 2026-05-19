Ígéreteit vajon tudja teljesíteni a TISZA-kormány?

A fideszes honatya közösségi oldalán arra emlékeztet, hogy Magyar Péterék négy évre mintegy 30 ezer milliárd forintnak megfelelő ígéretet tettek a kampányban, ami több ezer milliárdos lyukat ütne a költségvetésben és államcsődhöz vezetne.

Panyi Miklós hozzátette: a Tisza kormány úgy kér számon az előző vezetésen a büdzsé fél százalékát érintő tételeket, hogy egészségügyi, szociális, vagy oktatási reformtervei az éves források 15-20 százalékát elvinné, ellentételét pedig a vagyonadón kívül nem jelöli meg. Panyi szerint ezzel Magyar Péterék is tisztában vannak, így most azt a narratívát kezdték építeni, hogy a korábbi jobboldali kormány miatt nem képesek végrehajtani elképzeléseiket.