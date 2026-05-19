Visszavonták az ukrán pénzszálítók kiutasítását

A TEK kommandósai március 5-én fogtak el hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták az úgynevezett aranykonvojban lévő több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Volodimir Zelenszkij május elején jelentette be, hogy Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt pénzszállítmányt.

