Három szóvivője lesz Magyar Péter kormányának

Korábbi tévéseket nevezett meg kormányszóvivőként a Tisza Párt. A jövőben a kormány döntéseiről nem miniszter, hanem a szóvivők tájékoztatják majd a nyilvánosságot. Ugyanakkor a miniszterelnök és a kabinet tagjai is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Tisza Párt.

Szondi Vanda pályafutását a Duna Televízió munkatársaként kezdte, majd 12 éven át az RTL hírigazgatóságán dolgozott riporterként.

Magyar Éva Nagykanizsáról származik, újságírói pályáját helyi televízióban kezdte, később a Magyar Rádió győri szerkesztőségében, majd az RTL-nél dolgozott.

Köböl Anita csaknem két évtizedes televíziós tapasztalattal rendelkezik. 2022 óta az ATV közéleti műsoraiban szerepelt.

Büszkék vagyunk rá, hogy az új magyar kormány két eddigi munkatársunkra is a demokratikus sajtókapcsolatok letéteményeseként számít.

– így reagált az RTL Klub a csatornánál dolgozó Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivői kinevezésére. Az ATV is gratulált Köböl Anitának a kormányszóvivői kinevezéséhez. A 24.hu megkeresésére azt írták: „Az intézmény Köböl Anita személyében egy felkészült, tájékozott és szorgalmas kollégát ismert meg."