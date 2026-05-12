Három szóvivője lesz Magyar Péter kormányának

A Fidesz frakciószóvivője, Szűcs Gábor reagált arra, hogy Magyar Péter televíziósokat jelölt kormányszóvivőnek.
Korábbi tévéseket nevezett meg kormányszóvivőként a Tisza Párt. A jövőben a kormány döntéseiről nem miniszter, hanem a szóvivők tájékoztatják majd a nyilvánosságot. Ugyanakkor a miniszterelnök és a kabinet tagjai is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Tisza Párt.
Büszkék vagyunk rá, hogy az új magyar kormány két eddigi munkatársunkra is a demokratikus sajtókapcsolatok letéteményeseként számít.
– így reagált az RTL Klub a csatornánál dolgozó Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivői kinevezésére. Az ATV is gratulált Köböl Anitának a kormányszóvivői kinevezéséhez. A 24.hu megkeresésére azt írták: „Az intézmény Köböl Anita személyében egy felkészült, tájékozott és szorgalmas kollégát ismert meg."