Zsolti bácsi-ügy: Pócs János borít

A Zsolti bácsi ügy új fordulatot vett, Pócs János szerint ugyanis a nevelőintézeti botrány szálai egyenesen a Tisza Párt felé vezetnek. Egy pártközeli alak vehette rá az egykori lakót, hogy megszülessen a terhelő vallomás egy politikus ellen.

Mivel a bizonyítékok alapján felmerült a bűncselekmény gyanúja a kampányban, a hanganyagokat már az ügyészség elemzi. A hűvös adok-kapok lassan egy sötét krimire emlékeztet, ahol a jogi tények felülírhatják a politikai narratívát.