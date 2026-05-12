Már a majmok és a teknősök is beköltöznek a Biodómba

Bár a Biodóm teljes befejezése még várat magára, a Fővárosi Állatkert újabb kísérletet tesz a hatalmas épület hasznosítására. Az eddigi időszakos kiállítások után most Városi Oázis néven egy állandó, egyhektáros trópusi parkot nyitnak meg.

A gigantikus búra alatt 13 ezer egzotikus növény – köztük hollywoodi filmforgatásokról származó pálmák – és szabadon mozgó madarak, majmok, teknősök várják a látogatókat, akik négy évszakos, időjárástól független dzsungelélményt kapnak.