Az első perctől az intézmények torkának ugrott az új hatalom

A Tisza-kormány megalakulása olyan, mint az új albérlő, aki költözés helyett rögtön baltával bontja a falakat. A kormányzati hatalomátvétel után Magyar Péter azonnal támadott, Gulyás Gergely pedig célkeresztbe került.

A közjogi méltóságok lemondatása is elakadt, az ultimátumra a GVH és a Legfőbb Ügyészség határozott nemmel felelt. A valóság az, hogy a békés start helyett egy agresszív intézményi háború vette kezdetét, komoly kétségeket ébresztve a jövőről.