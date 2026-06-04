A nemzeti összetartozás napján üzent Magyar Péter a határon túli magyaroknak

Ünnepélyesen felvonták Magyarország lobogóját a nemzeti összetartozás napja alkalmából a Kossuth Téren.

Június 4-én az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. Ezen a napon országszerte és határon túl is megemlékezéseket, koszorúzásokat és kulturális programokat rendeznek. Budapesten ez a nap hagyományosan ünnepélyes zászlófelvonással indul, katonai tiszteletadással és a történelmi egyházak képviselőinek jelenlétében.

Az eseményen ezúttal Magyar Péter miniszterelnök mondott beszédet, aki úgy fogalmazott: mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát. Majd óriási eredménynek nevezte, hogy hosszú idő után a kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja az alapvető jogait.