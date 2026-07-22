A hormuzi csapda – Az a bizonyos célpont, ami milliók életét teheti tönkre

Miközben a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásért és az amerikai hajózási útvonalakért éles vita zajlik Washington és Teherán között, a konfliktus egyre veszélyesebb fordulatot vesz.

Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a HírTV Napindító című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy az iráni válaszcsapások már a térség kritikus infrastruktúráját, így a tengeri sótalanító üzemeket is célba veszik. Mivel a Perzsa-öböl menti országok ivóvízellátásának 70-80%-a ezekből a létesítményekből származik, a katonai eszkaláció súlyos humanitárius katasztrófával fenyegeti a lakosságot.