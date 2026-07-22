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A hormuzi csapda – Az a bizonyos célpont, ami milliók életét teheti tönkre

Már 11. napja tartanak az amerikai légicsapások és az azokra válaszul érkező iráni támadások a Perzsa-öböl térségében, ahol a konfliktus határai gyorsan tágulnak. Teherán már nemcsak az amerikai támaszpontokat és Izraelt, hanem Kuvaitot és Bahreint is célba vette, miközben a harcok fókuszában a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés áll.

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Miközben a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásért és az amerikai hajózási útvonalakért éles vita zajlik Washington és Teherán között, a konfliktus egyre veszélyesebb fordulatot vesz. 

Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a HírTV Napindító című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy az iráni válaszcsapások már a térség kritikus infrastruktúráját, így a tengeri sótalanító üzemeket is célba veszik. Mivel a Perzsa-öböl menti országok ivóvízellátásának 70-80%-a ezekből a létesítményekből származik, a katonai eszkaláció súlyos humanitárius katasztrófával fenyegeti a lakosságot.

 

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