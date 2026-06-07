Hallgatnak a tiszás képviselők, akiket a Hírkereső tulajdonosa támogatott

Bejelentést tett a rendőrségen Tényi István a Hírkereső-botrány miatt. Rámutatott: a portál tulajdonosa csalást követhetett el azzal, hogy háttérbe szorította oldalán a jobboldali orgánumokat. A Hírkereső első embere hírhedtté vált interjújában azt is elismerte, hogy a kampányban több tiszás politikust is támogatott. Egyikőjüket megkereste a HírTV, de a képviselő nem volt hajlandó válaszolni.