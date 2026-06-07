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Hallgatnak a tiszás képviselők, akiket a Hírkereső tulajdonosa támogatott

Bejelentést tett a rendőrségen Tényi István a Hírkereső-botrány miatt. Rámutatott: a portál tulajdonosa csalást követhetett el azzal, hogy háttérbe szorította oldalán a jobboldali orgánumokat. A Hírkereső első embere hírhedtté vált interjújában azt is elismerte, hogy a kampányban több tiszás politikust is támogatott. Egyikőjüket megkereste a HírTV, de a képviselő nem volt hajlandó válaszolni.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Bár Holló Gábor nyíltan beismerte a milliós kampánytámogatást és a hírpiac háttérből történő manipulálását, az érintett Tisza párti képviselők falba ütköző némasággal reagálnak a Hírkereső-botrányra. A pénzügyi beszámolókból hiányzó 50 millió forint és a jobboldali hírek tudatos elnyomása mögött húzódó paktum mostanra hivatalosan is a hatóságok látóterébe került. Tényi István feljelentése nyomán a rendőrségnek arra a kérdésre kell választ találnia: megvalósult-e a fizető ügyfeleket és választókat megkárosító csalás bűntette a színfalak mögött irányított nyilvánosságban?

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