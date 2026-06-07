Hallgatnak a tiszás képviselők, akiket a Hírkereső tulajdonosa támogatott

Bár Holló Gábor nyíltan beismerte a milliós kampánytámogatást és a hírpiac háttérből történő manipulálását, az érintett Tisza párti képviselők falba ütköző némasággal reagálnak a Hírkereső-botrányra. A pénzügyi beszámolókból hiányzó 50 millió forint és a jobboldali hírek tudatos elnyomása mögött húzódó paktum mostanra hivatalosan is a hatóságok látóterébe került. Tényi István feljelentése nyomán a rendőrségnek arra a kérdésre kell választ találnia: megvalósult-e a fizető ügyfeleket és választókat megkárosító csalás bűntette a színfalak mögött irányított nyilvánosságban?