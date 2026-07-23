A gyógyszer-nagykereskedők és gyógyszertárak is pórul járhatnak szeptemberben

Hankó Zoltán azt is elmondta, hogy a mostani lépéssel a gyógyszertárak nehéz helyzetbe kerülnek. A patikák ugyanis a nagykereskedőktől áfával növelt áron vásárolták meg a készítményeket, amiket valószínűleg áfamentesen kell majd eladniuk.
A vényköteles gyógyszerek áfamentessége egyes készítményeknél csak pár forintos csökkenést eredményez – mutatott rá a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnöke, Hankó Zoltán.
Hankó Zoltán azt is elmondta, hogy a mostani lépéssel a gyógyszertárak nehéz helyzetbe kerülnek. A patikák ugyanis a nagykereskedőktől áfával növelt áron vásárolták meg a készítményeket, amiket valószínűleg áfamentesen kell majd eladniuk.