A Fidesz frakcióvezetője szerint az Alaptörvény 17. módosítása egy illegitim helyzetet eredményezett

Orbán Viktor leszögezte, hogy a Fidesz az új önkényuralmi rendszerrel szemben határozza meg magát. A korábbi miniszterelnök hangsúlyozta: az új politikai rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők megválasztásában pedig nem vesznek részt. Azt ígérte, hogy amikor helyreállítják a demokratikus jogállamot, az addig megszületett illegitim döntéseket felülvizsgálják. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az ellenállási nyilatkozat az ellenállás jogát is tartalmazza, amely kimondja, hogy minden magyar embernek joga van az önkény ellen fellépnie, ellenállnia.

A Fidesz frakcióvezetője az ATV-ben beszélt arról, hogy az Alaptörvény 17. módosítása egy illegitim helyzetet eredményezett a magyar alkotmányos berendezkedésben, ezért a Fidesz több közjogi eljárásban sem kíván részt venni. Bóka János hozzátette, hogy a kétharmados felhatalmazás nem jelenti azt, hogy a magyar Országgyűlés túlléphet az alkotmányos rendszeren. A frakcióvezető szerint a Fidesz szerepe, hogy mindenkit támogasson, aki fellép és hallatja a hangját az önkény ellen.