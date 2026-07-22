Becsmérlő megjegyzése után mentegetni kezdte magát a tiszás képviselő

Uniós szakpolitikai témában tett fel a miniszterelnöknek kérdést a KDNP képviselője. Juhász Hajnalka érdemi választ kért Magyar Pétertől, a kormányfő azonban nem teljesítette azt. A vita személyeskedő jellege miatt a KDNP képviselője elhagyta az üléstermet. Juhász Hajnalka később visszatért, ekkor az egyik tiszás képviselő becsmérlő megjegyzést tett külsejére. Hatala-Orosz Csabától szerettük volna megtudni, mi hangzott el pontosan. A politikus viszont azt mondta, hogy erre Takács Péter, a Fidesz képviselője tud válaszolni.

Nincs helye sértő megjegyzéseknek a Parlamentben – így reagált az esetre Juhász Hajnalka. Korábban szintén egy tiszás képviselő, Kulcsár Krisztián volt az, aki Lezsák Anna fideszes politikusnak egy parlamenti vita során trágár jelzőkkel illette egyik rokonát.