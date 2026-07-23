Diplomáciai egyeztetések folynak, de a fronton és szankciók terén is tovább éleződik a háború

Folytatódnak az orosz és ukrán dróntámadások

A legnagyobb orosz online kereskedő, a Wildberries egyik raktárát ukrán dróntámadások érték. A vállalat vezetője szerint a támadás több logisztikai központot is érintett és több ember megsérült, a moszkvai régióban található raktárak porig égtek. Kijev szerint az orosz logisztikai hálózat a hadsereg működését is segíti, ezt Moszkva azonban cáfolja. Az ukrán támadások az elemzések szerint a vállalat raktárkapacitásának mintegy tizedét érintették, jelentős gazdasági károkat okozva.

Mindeközben orosz dróntámadások rongáltak meg két benzinkutat az ukrajnai Harkivban, ahol üzemanyagtartályok gyulladtak ki, és jelentős károk keletkeztek az infrastruktúrában. A helyszínen dolgozó mentőegységek egy drón maradványait is megtalálták, áldozatokról azonban nem érkezett jelentés.

Továbbra sincs áttörés a diplomácia frontján

A Kreml szerint zajlanak az egyeztetések Washingtonnal, de korai lenne új lendületről vagy gyors megállapodásról beszélni. Kijev is amerikai tárgyalásokat emleget: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az uniós soros Írországba látogatott, ahol arról kérdezték, mikor várhatóak az ukrán tárgyalások Washingtonnal a háború mielőbbi lezárása érdekében.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott manilai találkozó után azt mondta, Washington továbbra is kész konstruktív szerepet vállalni a háború lezárásában, de részleteket nem közölt az egyeztetésről.

Az ukrán kormányátalakítás és annak visszhangja

A kölcsönös dróntámadások és a diplomáciai törekvések mellett a konfliktus jelenleg egyik legmeghatározóbb pontja Zelenszkij kormányátalakítása. Különösen Mihajlo Fedorov védelmi miniszter lecserélése váltott ki hatalmas felháborodást az ukrán emberekből, egy hete folyamatosan tüntetnek Kijevben és több ukrán városban. Volodimir Zelenszkij csütörtökön engedett a nyomásnak, és leváltotta Olekszandr Szirszkij vezérkari főnököt, helyére pedig Mihajlo Drapatij került.