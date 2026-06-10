Hegedűs Zsolt Győrfi Pálról: A változást nem szabad pusztán személycserének tekinteni

Takács Péter: "Semmilyen szakmai ok nem lehet a menesztése mögött, vagy a felmentése mögött. Ezt a sejtésemet meg is erősítette Hegedűs Zsolt, aki egy Facebook bejegyzésben gyakorlatilag beismerte, hogy politikai oka van Győrfi Pál felmentésének. Azt különösen cinikusnak tartom miniszter úr indoklásában, hogy azt írja, hogy az egészségügyben nem celebekre van szükség. Ez nagyon érdekes, ugyanis ő egyelőre politikai celeb. A táncoslábú miniszter, egyelőre mást még nem tett le az asztalra az elhíresült táncán kívül."