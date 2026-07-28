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Trollkodás és papírlopás: Mi történt Takács Péter dokumentumaival?

A Troll című műsorunk legújabb adásában hűvös iróniával elemezzük a parlamenti papírtrenszfert. Magyar Péter láthatóan elmozdította a fideszes Takács Péter feljegyzéseit. Egy mozdulat, ami többet mond ezer szónál?

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A kormánypárti krónikások diszkréten hallgatnak, ám a Troll kamerái kíméletlen tükröt tartanak. A videón az a meglehetősen groteszk látszat keletkezik, hogy Magyar Péter érvei olyannyira elapadtak, hogy a fideszes Takács Péter asztaláról kellett inspirációt merítenie. 

Joggal vetődik fel a gyanú: ha a tisztelt Házban is mások dokumentumaiból kénytelen táplálkozni valaki, ott a szellemi raktárkészlet vészesen kimerült. Műsorunk elegáns szarkazmussal boncolgatja ezt az abszurd közjátékot.

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