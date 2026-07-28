Trollkodás és papírlopás: Mi történt Takács Péter dokumentumaival?

A kormánypárti krónikások diszkréten hallgatnak, ám a Troll kamerái kíméletlen tükröt tartanak. A videón az a meglehetősen groteszk látszat keletkezik, hogy Magyar Péter érvei olyannyira elapadtak, hogy a fideszes Takács Péter asztaláról kellett inspirációt merítenie.
Joggal vetődik fel a gyanú: ha a tisztelt Házban is mások dokumentumaiból kénytelen táplálkozni valaki, ott a szellemi raktárkészlet vészesen kimerült. Műsorunk elegáns szarkazmussal boncolgatja ezt az abszurd közjátékot.
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