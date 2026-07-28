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Önjelölt bíró a Parlamentben: Magyar Péter már ítéletet hirdet, majd sötét szemüvegben menekül

A "független igazságszolgáltatás egykori bajnoka" láthatóan már a parlamenti padsorokból osztogatja a börtönéveket. Míg Magyar Péter önjelölt bíróként fenyegetőzik, rokona mentegeti, a sajtó elől pedig szó nélkül elmenekül.

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A függetlenség egykori szószólója, Magyar Péter láthatóan súlyos szerepzavartól szenved, hiszen a tisztelt Házban immár rögtönzött bíróságot tartva vizionál börtönbüntetéseket Hankó Balázs kapcsán. Miközben a volt miniszter az egyértelmű koncepciós eljárás ellen emelt szót, a hatalom cenzúrával némította el az érvelését. 

A groteszk színjátékot fokozza, hogy a miniszterelnök sógora, a bukott igazságügyi miniszterjelölt zavartan, mosolyogva próbálja mentegetni a védhetetlent. Felvetődik a gyanú: ha a kormányfő a folyosón sötét szemüvegben menekül az újságírói kérdések elől, majd kizárólag a közösségi médiában mer fenyegetőzni, az a politikai inkompetencia és a nevetséges szereptévesztés látszatát kelti.

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