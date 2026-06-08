Holló Gábor nem csak a hírek megjelenését manipulálta

Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa maga rántotta le a leplet arról, hogy manipulálta a hírek megjelenését a Tisza Párt győzelme érdekében. Holló Gábor nemrég a HVG-nek adott interjút, amelyben bevallotta, hogy portálján lenyomta a jobboldali híreket, a tiszás médiumok megjelenését pedig feltekerte. Tehát úgy irányította a hírpiacot, hogy az kedvezzen Magyar Péteréknek, elmondása szerint heti fél százalékkal, és 2022 óta 200 héten keresztül súlyozta le a jobboldali médiumok megjelenését.

Ha jól értem, akkor ez egy online csalás gyakorlatilag.

- mutatott rá Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a HírTV azon kérdésére, hogy ezzel befolyásolhatták-e a választási kampányt.

Nagy mértékben hozzájárult az internetes algoritmusok manipulálása a választási eredményhez - erről már a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt. Pócs János szerint több irányból is támadták az Orbán-kormányt, végül pedig célba értek.

Melléthei-Barna Márton és Bódis Kriszta sem reagált a Hírkereső-botrányra. Bódis Kriszta kabinetfőnöke ugyan rögzítette a HírTV kérdését, azonban válaszokat ő sem adott stábunknak. Ugyanis az is kiderült, hogy Holló Gábor anyagilag is támogatta is a Tisza Pártot. A HVG-nek elárulta, hogy elsősorban nem pénzt adott, hanem például közvélemény-kutatásokat finanszírozott, így összesen 50 millió forintot költött a politikai formációra.

Holló Gábornak nem kellett túl messze mennie albertirsai ingatlanától, hogy a Tisza Párt Pest vármegyei jelöltjeit is támogassa. Az üzletember saját bevallása szerint a Tisza Párt Pest vármegyei 12-es, 13-as és 14-es választókerületben induló Polgár György, Hende Máté és Muhari Gergely kampányát is segítette. Erről a támogatásról szerettünk volna többet megtudni az érintett jelöltektől. Polgár György ugyan felvette a telefont, azonban nem volt bőbeszédű a tiszás képviselő. Ahogy a Polgár Györgytől kapott információkból, úgy a Tisza Párt 2025-ös pénzügyi beszámolójából sem derült ki több, az elérhető dokumentumokban nem látható, hogy a milliárdos miképp segítette a pártot. Hende Máté pedig válaszadás helyett a Tisza Párt sajtóosztályához irányította riporterünket, amikor a pártja körül kirobbant botrány ügyében szerette volna kérdezni. Hende Máté javaslatát megelőzve e-mailben kerestük a Tisza Párt sajtóosztályát, adásunk kezdéséig azonban nem kaptunk választ a megkeresésre.