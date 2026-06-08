Kétnapos ülésre készül az Országgyűlés

A parlamenti ülés délután egy órától napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd a képviselők megválasztják négy parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak később szavaznak majd. Napirenden lesz a képviselők fizetése is. A módosítás a korábbiakhoz képest 40 százalékos alapbércsökkentést jelent. A tényleges jövedelmek 10 és 35 százalék közötti mértékben csökkennének, a javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat.

