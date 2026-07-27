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Rákosi-tempó és gátlástalan hazugságok: Rétvári Bence ízekre szedte a Tisza kormányt

Rétvári Bence az Országgyűlésben leplezte le a Tisza Kormány hazugságait. A gyógyszeráfa csökkentése csak látszat, miközben a bankok százmilliárdokat nyernek.

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A kormányzati ködösítés lelepleződött: Rétvári Bence az Országgyűlésben rántotta le a leplet a Tisza Kormány kétszínűségéről. A gyógyszeráfa állítólagos csökkentése alig pár tízforintos spórolás a betegeknek, miközben az intézkedések igazi nyertesei a bankok és a multik, akik százmilliárdokat zsebelnek be a megszüntetett kamatstop és a különadók elengedése révén. 

Az a látszat, hogy a jelenlegi hatalom Rákosi Mátyás legsötétebb, fenyegetőző időszakát idéző módszerekkel zülleszti le a jogállamot és a gazdaságot.

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