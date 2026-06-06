Komment extra – Orbán Viktor is reagált a Hírkereső-botrányra: Micsoda disznóság!

A tartalomból:

Szándékosan nyomja le a jobboldali sajtót a Hírkereső.

Közvélemény-kutatások finanszírozásával is segítette a Tisza Pártot a Hírkereső tulajdonosa.

Orbán Viktor is reagált a Hírkereső-botrányra: Micsoda disznóság!

Gulyás Gergely szerint komoly ára lehet az uniós milliárdoknak.

Riasztóak az Európai Bizottság követelései.

Magyarország nem akadályozza meg az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával.

Magyar Péter: Megállapodás született a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogairól.

A Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgálja Sulyok elmozdításának ügyét.

Komment extra című műsorunk vendégei egy emberként ítélték el a Hírkereső.hu körül kirobbant algoritmus-botrányt. A híragregátor tulajdonosa ugyanis elismerte, hogy 2022 óta szisztematikusan csökkentette a jobboldali médiumok eléréseit, miközben a háttérben százmilliós hitelkerettel segítette a Tiszapártot. Miközben a károsult lapok már a jogi lépéseket fontolgatják, a vitaműsorban felszínre került a kérdés: tudatos piaci torzításról vagy egy „politikai startup” mögötti zavaros pénzmozgásokról van szó?