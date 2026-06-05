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Mi lesz az ára az uniós pénzek hazahozatalának?

Nem szeretnénk migránsokat, de szeretnénk uniós pénzeket. Jól jön a rezsicsökkentés hó végén, de kellenének a Brüsszelből érkező eurómilliárdok is. Magyar Péter és a Tisza-kormány bejelentette, hogy mindent megtesznek, ami a források hazahozatalához szükséges, de mi lesz az ára?

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Vendégek: 
Nagy Attila Tibor politikai elemző
Szabó László kommunikációs szakember, producer
Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője
Baka F. Zoltán, a Della podcast szerkesztő-műsorvezetője

Műsorvezető: Futó Boglárka

 

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