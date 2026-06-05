Mi lesz az ára az uniós pénzek hazahozatalának?

Meghackelte az információfolyamot a Hírkereső milliárdos tulajdonosa, aki közvéleménykutatásokat is finanszírozott a Tisza Párt számára. Ezt a durva választási beavatkozást is kivizsgálják majd?

Vendégmunkás stop: még mindig nem tiszta, hogy megálljt parancsol-e a Tisza-kormány. Az viszont biztos, hogy a június elsejei vállalt határidő lejárt.

A Velencei Bizottság jelezte, sürgősségi eljárásban vizsgálják Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását.

Vendégek:

Nagy Attila Tibor politikai elemző

Szabó László kommunikációs szakember, producer

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Baka F. Zoltán, a Della podcast szerkesztő-műsorvezetője

Műsorvezető: Futó Boglárka