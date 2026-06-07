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László András kitálalt: Ezért engedheti be a migránsokat a Tisza-kormány

A migrációs paktumnak komoly következményei lesznek Európára és Magyarországra nézve is - erről a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt a Bayer show-ban. László András emlékeztetett: Magyarország az Orbán-kormányok időszaka alatt határozott álláspontot képviselt a migrációs politikában, miszerint nem fogad be illegális migránsokat és azok európai országokban való kvóta szerinti elosztásában sem vesz részt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint Magyarország technikai segítséget vállal az uniós migrációs paktum végrehajtásában – mutatott rá László András. A Fidesz EP-képviselője a Bayer show-ban kijelentette: miközben Magyar Péter a kampányban elutasította a bevándorlást, a Tisza-kormány most mégis Brüsszel érdekeit követi, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. László András szerint a június 12-én életbe lépő paktum miatt a kormánynak tisztáznia kellene, pontosan hány illegális migránst engednek be, és hol hozzák létre a befogadásukhoz szükséges táborokat.

A teljes beszélgetést 21:00 óra után láthatják a Bayer show-ban.

 

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