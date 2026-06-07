László András kitálalt: Ezért engedheti be a migránsokat a Tisza-kormány

Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint Magyarország technikai segítséget vállal az uniós migrációs paktum végrehajtásában – mutatott rá László András. A Fidesz EP-képviselője a Bayer show-ban kijelentette: miközben Magyar Péter a kampányban elutasította a bevándorlást, a Tisza-kormány most mégis Brüsszel érdekeit követi, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. László András szerint a június 12-én életbe lépő paktum miatt a kormánynak tisztáznia kellene, pontosan hány illegális migránst engednek be, és hol hozzák létre a befogadásukhoz szükséges táborokat.

A teljes beszélgetést 21:00 óra után láthatják a Bayer show-ban.