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Békés patrióták kontra provokáció: Magyar Péter erkélyjelenete borzolta a kedélyeket a migrációellenes tüntetésen

Több ezres tömeg vonult utcára péntek délután Budapesten, hogy tiltakozzon az Európai Unió jövő héten életbe lépő migrációs paktuma ellen. A „hazánk nem eladó” és „migránsokat betelepíteni tilos” feliratú táblákkal demonstráló, békés, patrióta felvonulók nemtetszésüket fejezték ki a Tisza Kabinet új, bevándorláspárti politikájával szemben.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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A migrációs paktum jövő héttől lép majd életbe. Eddig az Orbán-kabinet határozata szerint Magyarország nem engedte be az illegális bevándorlókat, azonban az ellenpont most rámutatott: a Tisza Kabinet ezzel ellentétesen elfogadja az új migrációs politikát és szakít az eddigi gyakorlattal.


A Miniszterelnökséghez érve a tömeg skandálásba kezdett, mire a miniszterelnök megjelent az erkélyen. Magyar Péter ezután elkezdte hergelni a tömeget, először zászlót lengetett, majd integetni és mutogatni kezdett nekik.

 

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