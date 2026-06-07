Békés patrióták kontra provokáció: Magyar Péter erkélyjelenete borzolta a kedélyeket a migrációellenes tüntetésen

A migrációs paktum jövő héttől lép majd életbe. Eddig az Orbán-kabinet határozata szerint Magyarország nem engedte be az illegális bevándorlókat, azonban az ellenpont most rámutatott: a Tisza Kabinet ezzel ellentétesen elfogadja az új migrációs politikát és szakít az eddigi gyakorlattal.



A Miniszterelnökséghez érve a tömeg skandálásba kezdett, mire a miniszterelnök megjelent az erkélyen. Magyar Péter ezután elkezdte hergelni a tömeget, először zászlót lengetett, majd integetni és mutogatni kezdett nekik.