Megdöbbentő állítás: szándékosan manipulálhatták a híreket a kormányváltás érdekében

Szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső a kormányváltás érdekében. A portál milliárdos tulajdonosa, Holló Gábor a Hvg.hu-nak beszélt arról, hogy már 2022-ben belenyúlt az oldalain megjelenő hírek súlyozásába, tudván, hogy a manipuláció hatása átgyűrűzik a közösségi oldalakra is. A Tisza pártot segítette a milliárdos. Közvélemény-kutatásokat finanszírozott, a Kontrollnak pedig ingyen hírolvasási forgalmat adott a lapjain keresztül. Holló elmondása szerint több száz milliós hitelkeretet is nyitott a Tiszának, hogyha kell, nagyon sok pénzt tud nekik adni.

