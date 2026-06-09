Megszűnhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Melléthei-Barna Márton azzal vádolta ezt az intézményt,hogy a civilek vegzálására jött létre. Az alelnök azt állította, ezzel a lépéssel nem a szuverenitásáról mond le a kormány, hanem a közéletet tisztítja meg.
Ma dönthet a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről a parlament - tájékoztatott az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának alelnöke.
Melléthei-Barna Márton azzal vádolta ezt az intézményt,hogy a civilek vegzálására jött létre. Az alelnök azt állította, ezzel a lépéssel nem a szuverenitásáról mond le a kormány, hanem a közéletet tisztítja meg.