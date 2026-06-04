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Sorsdöntő bejelentés Karácsony Gergely ügyében

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel és a pécsi pride szervezőjével szemben.

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  • Forrás: HírTV
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Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel és a pécsi pride szervezőjével szemben - jelentette ki a Fővárosi Főügyészséf szóvivője. Rab Ferenc ismertette, hogy a főpolgármester ellen a 2025-ös Budapest Pride szervezése miatt január 28-án emeltek vádat. A vádemelés az elkövetés idején hatályos jogszabályok alapján még megalapozott volt. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt indult büntetőügyben.

 

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