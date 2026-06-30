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Szerdától drágul a parkolás Budapesten

A témáról Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője nyilatkozott.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Szepesfalvy Anna - fővárosi frakcióvezető, Fidesz-KDNP: ,,Nagyon sok út szűkítés felé veszi a főváros az irányt, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton kétszer egy sáv marad, a budafoki úton kétszer egy sáv lesz a Nagykörúton kétszer 1 sáv lesz, tehát ezek olyan átmenő forgalmi szűkítők, ami lehet egy cél csak, hogyha mellette nem fejlesztjük megfelelő mértékben a kötött pályás tömegközlekedést, például egy új metróvonallal vagy rengeteg villamos vonallal, akkor nem várhatjuk el az emberektől, hogy versenyképes alternatívának tekintsék az autójuknak elhagyását."
 

 

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