Szerdától drágul a parkolás Budapesten

Szepesfalvy Anna - fővárosi frakcióvezető, Fidesz-KDNP: ,,Nagyon sok út szűkítés felé veszi a főváros az irányt, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton kétszer egy sáv marad, a budafoki úton kétszer egy sáv lesz a Nagykörúton kétszer 1 sáv lesz, tehát ezek olyan átmenő forgalmi szűkítők, ami lehet egy cél csak, hogyha mellette nem fejlesztjük megfelelő mértékben a kötött pályás tömegközlekedést, például egy új metróvonallal vagy rengeteg villamos vonallal, akkor nem várhatjuk el az emberektől, hogy versenyképes alternatívának tekintsék az autójuknak elhagyását."

