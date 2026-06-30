Szűcs Gábor szerint gyanús, hogy Magyar Péter kiemelt kérdésként kezeli az aranykonvoj ügyét

Szűcs Gábor: "Önnek nincs utasítási joga az ügyészség vonatkozásában. Fontosabb kérdés, hogy ez miért és kinek az érdekében történt. Miért annyira sürgős Önnek az aranykonvoj ügye, hogy még az sem tartja vissza, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tesznek Önnel szemben. Sajtóinformációk szerint ezt megtették pár napja. Persze tudom, hogy ott van a mentelmi jog, aminek Ön még a megszüntetésével kampányolt, de hagyjuk ezt is. Miniszterelnök úr, Ön már kormányfőként azonnali vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál az ukrán aranykonvoj ügyében. Valóban van mit vizsgálni, hiszen hogyha teljesen tiszta lenne ez az ügy és az elképesztően sok milliárd forintnyi összeget ezt valóban egy banknak akarták volna odaadni, ezt megtehették volna utalással is, egyszerűbb lett volna a tranzakció. De mégis készpénzben szállították. Mi lehet ennek az oka?"