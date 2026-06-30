Horror: emberi testrészeket rejtegetett, ehetett is belőlük

Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti férfit, egy beteghordót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. A bíróság elrendelte bűnügyi felügyeletét – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a rendőrség oldalán. A nyomozás azután indult, hogy a KR NNI értesült, hogy az egyik fővárosi kórházban dolgozó férfi a munkahelyén és az otthonában is emberi testrészeket tárol. A nyomozás során kiderítették, hogy a 30 éves budapesti férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni.