Vlagyimir Putyin Amerikával tárgyalna

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy arra számít, az amerikai tárgyalók Moszkvába érkeznek, miután Washington megállapodásra jutott Iránnal a közel-keleti konfliktus ügyében – számolt be a Guardian. "Arra számítunk, hogy miután az iráni tárgyalási folyamat aktív szakasza véget ér, megérkeznek azok az amerikai kormányzati képviselők, akikkel már többször is találkoztunk Moszkvában” – nyilatkozta az orosz elnök Pavel Zarubin orosz újságírónak. „Készek vagyunk a tárgyalások folytatására, és készek vagyunk minden részlet megvitatására.”

