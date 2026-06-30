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Vlagyimir Putyin Amerikával tárgyalna

Az aktuális külpolitikai témákról Vukics Ferenc katonai szakértő beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy arra számít, az amerikai tárgyalók Moszkvába érkeznek, miután Washington megállapodásra jutott Iránnal a közel-keleti konfliktus ügyében – számolt be a Guardian. "Arra számítunk, hogy miután az iráni tárgyalási folyamat aktív szakasza véget ér, megérkeznek azok az amerikai kormányzati képviselők, akikkel már többször is találkoztunk Moszkvában” – nyilatkozta az orosz elnök Pavel Zarubin orosz újságírónak. „Készek vagyunk a tárgyalások folytatására, és készek vagyunk minden részlet megvitatására.”
 

 

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