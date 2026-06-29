Hatalmas botrány az ülésteremben! Elhallgattatták a zavarodott miniszterelnököt

A házelnök határozottan megvonta a szót Magyar Pétertől a sorozatos szabályszegések miatt. A miniszterelnök a Novák Előd által feltett kérdésre válaszolva teljesen belezavarodott a mondandójába, és érthetetlen módon egy korábbi, Hegedűs Barbara által felvetett témára kezdett reagálni.

Forsthoffer Ágnes egyértelműen jelezte Magyar Péternek, hogy a házszabályok értelmében szigorúan a tárgyról kell beszélnie. A felszólítás süket fülekre talált a pulpituson, ezért végül kikapcsolták Magyar Péter mikrofonját, amit az ellenzéki padsorok tapssal fogadtak.