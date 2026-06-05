PÉNZESŐ - Sok a kérdőjel az uniós források hazahozatala körül

MI LESZ EBBŐL? - Mostantól életbe lépett a vendégmunkás-stop

ELŐKÉSZÜLET - Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij

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Abkarovits Joca, akinek Zelenszkij tervezett budapesti látogatásáról az jut eszébe, hogy az ukrán elnök győzelmi szemlére érkezik.

Szűcs Gábor, aki meglepve hallott a vendégmunkás-stop azonnali bevezetéséről, melyről még nem is tárgyalt az Országgyűlés.

Vésey Kovács László, aki máig nem érti, hogy miért lehet ekkora befolyásuk a társadalomra arra érdemtelen művészeknek, sportolóknak.

Műsorvezető: Gajdics Ottó