Belefojtotta a kormánypárt a szót Takács Péterbe. A Fidesz országgyűlési képviselője azzal szembesítette a Tisza pártot, hogy a kampányban arról beszéltek, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenteni fogják, azonban a törvényük csak a vényköteles termékekre vonatkozik, illetve nem akkora segítség, mint aminek beállítják azt. Amikor erről beszélt a politikus, a tiszás képviselők egyszerre tapsolni kezdtek, hogy ne tudja folytatni mondanivalóját.