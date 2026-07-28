Társadalmi egyeztetésre engedi a Tisza-kormány az abortusz és eutanázia kérdését

Hegedűs Zsolt: "Ősszel szakmai egyeztetések indulnak az állami és magán egészségügy viszonyának rendezéséért. Bezárjuk a kiskapukat és egyértelmű szabályokat alakítunk ki. AZ élet kezdetét és az élet végét érintő döntésekben széleskörű szakmai, etikai és társadalmi egyeztetéseket indítunk, amelyek közül az első nagy szakmai, társadalmi egyeztetésre két nap múlva kerül sor."