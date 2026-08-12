Bajba kerültek a magyar turisták Szicíliában, a nagykövetségtől csak ennyit kaptak: „Sok szerencsét”

Hívták a nagykövetséget, akik csak annyit mondtak a segítségkérésre: sok szerencsét. Erről számoltak be az Etna kitörése miatt Szicíliában maradt magyarok.

Az olaszoknál rekedt turista arról is beszélt, hogy vannak olyanok akik teljesen katasztrofális helyzetbe kerültek. Nem tudnak autót bérelni, nem tudnak buszra, sem vonatra szállni, mert minden hely foglalt.

Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint ez megdöbbentő, és felháborító, hogy a minisztérium cinikusan reagál egy bajba jutott magyar állampolgár megkeresésére.

A politikus arra is kitért, hogy a Fidesz kormány alatt elképzelhetetlen lett volna, hogy a külügyminisztérium és a nagykövetség cinikusan reagál bajba került magyarok megkeresésére.