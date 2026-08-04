Magyar Péter: A Paksi Atomerőmű utolsó turbinája még pár napig működni tud

Magyar Péter: "Jó az, hogyha minél tovább működik ez az utolsó turbina, mert a szakemberek sokat beszélt róla, minél nagyobb időintervallum telik el a paksi erőmű teljes leállítása és az újraindítás között, annál nagyobb az esélye, hogy külső energiát kell igénybe venni akár a Duna menti erőműből vagy máshonnan, tehát hogyha kihűlnek ezek a reaktorok, akkor utána nehezebb, akkor is megvannak a protokollok és akkor is zökkenőmentesen újra fogják indítani a szakemberek, hiszen ez modellezve van, külön reaktoronként erre már sor került."