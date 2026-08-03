Spórolásra szólítanak fel mindenkit, azonban a Sziget Fesztivált megtarthatják

Nem tervezi a rendezvények korlátozását a Tisza-kabinet

Magyar Péter 2025 októberében a Sziget alapítójával folytatott egyeztetést. Gerendai Károly és a Tisza Párt elnöke arról tárgyaltak, hogy milyen feltételeket szabna a Tisza-frakció a Fővárosi Közgyűlésben, hogy a fesztivál jövője ne kerüljön veszélybe.

Energiakrízis van az országban – jelentette be pár napja Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta: szükség esetén kötelező fogyasztáscsökkentést és nagyfogyasztói korlátozásokat rendelhet el. De mi lesz a Sziget Fesztivállal az energiaválság kellős közepén? – tette fel a kérdést a közösségi médiában Deák Dániel még szombat reggel. A politikai elemző hangsúlyozta: ideje lenne a kormánynak egyértelmű döntést hoznia arról, hogy a jelenlegi körülmények között megtartható-e a rendezvény.

Karácsony Gergely nem adott egyértelmű választ arra, hogy a Sziget Fesztivál megtartása mellett áll-e. A főpolgármester a kérdés elől a Fidesz becsmérlésével tért ki.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, hogy bicskanyitogató arrogancia azt mondani az embereknek, hogy spóroljanak az energiával, miközben a rengeteg energiát felhasználó Sziget Fesztivált gond nélkül megtartják. Szepesfalvy Anna azt is kiemelte, hogy jogos az embereknek a felháborodása, amikor azt mondják, a kormány úgy kér tőlük önkorlátozást, hogy közben a fesztiválok és a koncertek úgy mennek, tovább mintha semmi se történt volna.

Maga a fesztivál reagált a felmerült aggályokra

A Sziget hivatalos oldalán megjelenő közleményben az áll: A Sziget nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Indoklásuk szerint olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkeznek, amely egy esetleges hálózati kiesés esetén is biztosítja a rendezvény folyamatos működését.

A kommentelők azonban darabokra szedték az érvelést:

• Volt, aki azt írta: Nincs olyan teljesítményű generátor és generátorpark, ami maradéktalanul el tudná látni a Sziget fényeit és hangosítását! Ha valahogy mégis meg tudnák oldani, a generátorok által okozott környezetszennyezése komoly probléma lenne.

• Más pedig arra mutatott rá: Az a lényeg, hogy legyen buli, még akkor is, ha az ország szomjan hal és nem lesz áram.

• Volt olyan, aki ironikusan megjegyezte: A sűrített, éjjel-nappali HÉV-et meg majd a mókusok hajtják.