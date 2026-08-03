A kamera előtt lehet kormányképesnek látszani – A válságban derül ki, ki az

A politikában könnyű erősnek látszani addig, amíg csak nyilatkozatokra és kritikákra van szükség. A valódi próba azonban akkor kezdődik, amikor egy ország problémával néz szembe, és nem magyarázatokat, hanem megoldásokat vár.

Az ellenzék szerint Magyar Péter a hétfői egyeztetésen nem mutatott be konkrét válságkezelési stratégiát, ezért szerintük a politikai kommunikáció ismét megelőzte a valódi cselekvést.