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A kamera előtt lehet kormányképesnek látszani – A válságban derül ki, ki az

A válsághelyzetek nem politikai szereplést, hanem konkrét döntéseket és működő terveket követelnek. Az egyeztetés után továbbra is ez a kérdés.

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A politikában könnyű erősnek látszani addig, amíg csak nyilatkozatokra és kritikákra van szükség. A valódi próba azonban akkor kezdődik, amikor egy ország problémával néz szembe, és nem magyarázatokat, hanem megoldásokat vár.

Az ellenzék szerint Magyar Péter a hétfői egyeztetésen nem mutatott be konkrét válságkezelési stratégiát, ezért szerintük a politikai kommunikáció ismét megelőzte a valódi cselekvést.

Egy válság nem színpad. Nem a leghangosabb szereplőt jutalmazza, hanem azt, aki képes felelősséget vállalni, dönteni és végrehajtható tervet tenni az asztalra.

 

 

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