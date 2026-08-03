Nemzetközi politikai hullámokat vetett a ceutai krízis

Rendkívüli uniós videókonferenciát tartanak Spanyolország kérésére, miután a spanyol enklávéban, Ceutában minden korábbinál súlyosabb migrációs válság robbant ki. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az ország szuverenitásának megsértéseként értékelte a tömeges átkelést, és felvetette a határvédelmi jogszabályok azonnali szigorítását, beleértve a hatékonyabb visszaküldéseket is. A helyzet élességét jelzi, hogy a spanyol Vox párt elnöke, Santiago Abascal nyíltan „inváziónak” és Marokkó által előidézett „háborús cselekménynek” nevezte a 65 ezer fős hullámot, miközben a határok tartós katonai védelmét követelte.