Drámai figyelmeztetés rázta meg Ukrajnát

A korábbi ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov szerint Ukrajna lassan, de elkerülhetetlenül a vereség felé halad, ha nem sikerül rövid távon tűzszünetet kicsikarnia az orosz feéltől. Dunda György, a HírTV ungvári tudósítója a Napindító című műsorban rámutatott: miközben a kijevi vezetés belső politikai csatározásokkal és alacsony hatékonysággal küzd, az ukrán utcákon pattanásig feszült a hangulat.