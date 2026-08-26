Lembergben jogtalan behatolások, Vinnyicában gólfütős elkergetés, Ternopilban pedig egy toborzóautó szétverése és egy spontán tüntetés jelezte, hogy a lakosság elutasítottsága a kényszersorozásokkal szemben már a 90 százalékot is meghaladja.
A korábbi ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov szerint Ukrajna lassan, de elkerülhetetlenül a vereség felé halad, ha nem sikerül rövid távon tűzszünetet kicsikarnia az orosz feéltől. Dunda György, a HírTV ungvári tudósítója a Napindító című műsorban rámutatott: miközben a kijevi vezetés belső politikai csatározásokkal és alacsony hatékonysággal küzd, az ukrán utcákon pattanásig feszült a hangulat.
Lembergben jogtalan behatolások, Vinnyicában gólfütős elkergetés, Ternopilban pedig egy toborzóautó szétverése és egy spontán tüntetés jelezte, hogy a lakosság elutasítottsága a kényszersorozásokkal szemben már a 90 százalékot is meghaladja.