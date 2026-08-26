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Lélegeztetőgépek: feljelentést tett Orbán Anita, megszólalt Orbán Viktor is

A külügyminiszter szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerül.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Feljelentést tett Orbán Anita a korábbi kormány koronavírus-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépei miatt. A külügyminiszter szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerül. 

A Fidesz országgyűlési képviselője azonban elmondta: több ezer életet mentettek meg ezek a gépek, hiányukban pedig el kellett volna dönteni, hogy ki marad életben. 

A korábbi miniszterelnök pár hónappal ezelőtt egy podcast beszélgetésben hangsúlyozta: a Covid alatt nem lehetett találgatni, a legrosszabbra kellett felkészülni.

Orbán Viktor hozzátette: akkoriban a szakemberek előrejelzései szerint cselekedtek, ezért indokolt volt a lélegeztetőgépek mihamarabbi beszerzése.

 

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