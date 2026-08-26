Lélegeztetőgépek: feljelentést tett Orbán Anita, megszólalt Orbán Viktor is

Feljelentést tett Orbán Anita a korábbi kormány koronavírus-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépei miatt. A külügyminiszter szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerül.

A Fidesz országgyűlési képviselője azonban elmondta: több ezer életet mentettek meg ezek a gépek, hiányukban pedig el kellett volna dönteni, hogy ki marad életben.

A korábbi miniszterelnök pár hónappal ezelőtt egy podcast beszélgetésben hangsúlyozta: a Covid alatt nem lehetett találgatni, a legrosszabbra kellett felkészülni.

Orbán Viktor hozzátette: akkoriban a szakemberek előrejelzései szerint cselekedtek, ezért indokolt volt a lélegeztetőgépek mihamarabbi beszerzése.