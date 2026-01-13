Bezzeg-Ausztria? Ugyan már! A magyar turizmus rommá verte a sógorokat és a horvátokat is

Vannak győzelmek, és van a totális dominancia. Amit Magyarország 2025-ben a turizmusban produkált, az nemcsak siker, hanem erődemonstráció. Miközben a szomszédok csak keresik a fogást rajtunk, mi fénysebességgel húzunk el mellettük, bizonyítva, hogy a magyar vendégszeretet és biztonság verhetetlen kombináció.
Minden várakozást felülmúló, történelmi léptékű győzelmet aratott a hazai turizmus 2025-ben, amivel nemcsak a saját árnyékunkat léptük át, hanem a teljes európai mezőnyt is állva hagytuk. Döbbenetes számok láttak napvilágot: tavaly több mint 20 millióan pihentek Magyarországon, ami olyan brutális eredmény, hogy még a sokat emlegetett nyugati "bezzegországok" is csak pislognak a porfelhőben. Hecker Flórián gazdasági újságíró megerősítette a tényeket, amelyek szerint hazánk teljesítménye az uniós átlag két és félszeresével bővült a vendégszámot tekintve, amivel Ausztriát és Csehországot duplán, a tengerparttal büszkélkedő Horvátországot pedig több mint ötszörösen köröztük le.