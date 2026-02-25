Kiderült az igazság: ennyit adott a magyar gazdaságnak a Széchenyi Kártya Program

A Széchenyi Kártya Program jelentős pozitív hatást gyakorolt a hazai kkv-szektorra és a magyar gazdaságra.

Ez derült ki az Egyensúly Intézet által készített friss tanulmányból, amit egy konferencia keretein belül ismertettek meg a nagyérdeművel. A Széchenyi Kártya tehát nemcsak a felhasználóinak, hanem az egész országnak hasznos.

A Széchenyi Kártya Program több, mint 20 éves múlttal rendelkezik és az elmúlt időszakban szinte megszámlálhatatlan kis és középvállalkozás nehézségeit hidalta át. A konstrukcióit egységesen fix évi 3 százalékos nettó kamat mellett lehet igényelni, ami lehetőséget biztosít a külföldi cégekkel való versenyképesség eléréséhez.

Tavaly több mint 3000 milliárd forint értékben igényeltek Széchenyi Kártyát és október 6. óta, miután bejelentették a még alacsonyabb kamatot, azóta újabb több mint 1100 milliárd forint értékben igényeltek kártyát.