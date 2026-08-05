Ennyibe kerül Paks leállása

Normál helyzetben Paks a magyar áramtermelés egyik legfontosabb stabil pillére. Ha ennek nagy része kiesik, a hiányt importtal, gázerőművekkel és gyors fogyasztáscsökkentéssel kell pótolni. Az import azonban nem végtelen, és válsághelyzetben különösen drága lehet. Ezért nemcsak az a kérdés, hogy honnan szerezzünk még több áramot, hanem az is, hogy hogyan használjunk kevesebbet éppen abban a néhány órában, amikor a rendszer a leginkább túlterhelt. A nemzetközi tapasztalat szerint a jó energiaválság-kezelés nem általános sötétséget jelent. Sokkal inkább pontosan célzott, néhány órás és előre megszervezett beavatkozásokat.