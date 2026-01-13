A tartalomból:

A volt lengyel igazságügyi miniszter politikai menedékjogot kapott Magyarországon.

Szijjártó Péter: több olyan személy is menedékjogot kapott, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve.

Közel-keleti hidegháborúval fenyeget a két leggazdagabb olajmonarchia rivalizálása.

A szudáni polgárháborúban is komoly szerepet vállal az egyik közel-keleti nagyhatalom: az Egyesült Arab Emírségek.

Afrikába látogatott a kínai külügyminiszter, elsősorban a stratégiai kereskedelmi útvonalakra összpontosítva, számolt be a Reuters.