NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
A volt lengyel igazságügyi miniszter politikai menedékjogot kapott Magyarországon

A volt lengyel igazságügyi miniszter politikai menedékjogot kapott Magyarországon

Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Marsai Viktor a Migrációkutató Intézet igazgatója, az NKE oktatója és Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő volt.

Vágólapra másolva!

A tartalomból:

 A volt lengyel igazságügyi miniszter politikai menedékjogot kapott Magyarországon.

Szijjártó Péter: több olyan személy is menedékjogot kapott, akik Lengyelországban politikai üldöztetésnek lennének kitéve.

Közel-keleti hidegháborúval fenyeget a két leggazdagabb olajmonarchia rivalizálása.

A szudáni polgárháborúban is komoly szerepet vállal az egyik közel-keleti nagyhatalom: az Egyesült Arab Emírségek.

Afrikába látogatott a kínai külügyminiszter, elsősorban a stratégiai kereskedelmi útvonalakra összpontosítva, számolt be a Reuters. 

 

 

Továbbiak a témában